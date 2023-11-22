Более 190 человек, укрывавшихся в школах ООН в Газе, погибли с начала эскалации, почти 800 ранены. Об этом сообщило агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«С начала войны по меньшей мере 191 человек, укрывавшийся в школах БАПОР в Газе, был убит, 798 человек пострадали», — говорится в сообщении БАПОР в соцсети Х (ранее «Твиттер»).

В агентстве также отметили, что получили подтвержденные данные об уничтожении как минимум двух школ ООН в секторе.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считает, что десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится.