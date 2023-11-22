ПОЛИТИКА
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Эрдоган призвал лидеров G20 проявить инициативу в урегулировании израильско-палестинского конфликта
Я призываю всех одинаково отреагировать на гибель мирных жителей, независимо от того, являются ли они израильтянами, палестинцами, евреями, мусульманами или христианами, обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к лидерам стран G20 во время саммита, который прошел по видеосвязи. Также президент призвал лидеров стран «Большой двадцатки» взять на себя инициативу в урегулировании израильско-палестинского конфликта на основе принципа создания двух государств. #Палестина #Газа #Турция #Анкара #Эрдоган #G20 #саммит #Израиль
Президент Турции призвал лидеров G20 проявить инициативу в урегулировании израильско-палестинского конфликта / Others
22 ноября 2023 г.
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