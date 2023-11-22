Очередная группа из почти 100 человек вернулась в Турцию после эвакуации из Газы.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines с гражданами Турции и Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) прибыл из Каира в Стамбул, сообщает агентство Анадолу.

О планируемом прибытии группы ранее журналистам сообщил пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели. По данным агентства, к настоящему времени из Газы в Турцию вернулись порядка 350 ее граждан и жителей ТРСК, которым турецкие власти помогают в эвакуации из палестинского анклава.

Всего Турция планирует вывезти из района конфликта почти тысячу человек.

Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы. Как писал TRT на русском, 16 ноября первые 27 онкобольных из сектора Газа и 13 сопровождающих их лиц были доставлены в Анкару из Египта.

Как отметил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, из Газы были вывезены 150 человек, в том числе 88 лиц, которым требуется медицинская помощь. В основном это онкобольные.