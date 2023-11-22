Израиль лишает международное сообщество, включая Россию, возможности оказать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Об этом заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Израиль лишает международное сообщество, включая Россию, возможности оказать газовитянам необходимую гуманитарную помощь», — заявил Небензя.

Он отметил, что сектор Газа остается отрезанным от устойчивых поставок гуманитарной помощи, которые Израиль «дозированно разрешил ввозить лишь через месяц после установления блокады».

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считает, что десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится.