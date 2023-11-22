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ООН: загрязнение Газы остатками взрывчатых веществ будет беспрецедентным
Остатки взрывчатки в регионе будут представлять угрозу в течение следующих десятилетий
ООН: загрязнение Газы остатками взрывчатых веществ будет беспрецедентным
Фото: AA / Others
22 ноября 2023 г.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел предупредила, что загрязнение Газы взрывчатыми веществами в ходе текущего конфликта будет представлять угрозу еще на десятилетия.

«Когда война закончится, загрязнение остатками взрывчатых веществ будет беспрецедентным и, вероятно, тысячи десятков рассеянных по всей Газе и за ее пределами обломков, будут смертельной угрозой для детей на протяжении десятилетий», — сказала Рассел на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Глава организации отметила, что находящиеся в секторе Газа палестинские дети подверглись «катастрофическому, неизбирательному и непропорциональному» уровню насилия».

Как писал TRT на русском, пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер ранее заявил, что десятки тысяч детей могут погибнуть в Газе, если гуманитарная ситуация быстро не улучшится.

27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе. В ООН при этом заявили, что разочарованы нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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