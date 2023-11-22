ПОЛИТИКА
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На границе США и Канады на Радужном мосту прогремел взрыв
Два человека погибли и один ранен, в ФБР рассматривают версию теракта
На границе США и Канады на Радужном мосту прогремел взрыв
Фото: AA / Others
22 ноября 2023 г.

Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в результате инцидента также пострадал один пограничник.

В ФБР заявили, что рассматривают случившееся как попытку теракта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщил, что полиция и Федеральное бюро расследований берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк.

Канада закрыла границу с США в районе взрыва, а также еще на нескольких ближайших к нему контрольно-пропускных пунктах, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 метров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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