Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в результате инцидента также пострадал один пограничник.

В ФБР заявили, что рассматривают случившееся как попытку теракта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщил, что полиция и Федеральное бюро расследований берут под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк.

Канада закрыла границу с США в районе взрыва, а также еще на нескольких ближайших к нему контрольно-пропускных пунктах, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая длина объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет порядка 440 метров.