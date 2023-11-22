ПОЛИТИКА
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Жители Газы вынуждены готовить хлеб в глиняных печах на дровах
Из-за палестинской блокады, которая спровоцировала дефицит продуктов, воды, топлива и электричества, палестинские переселенцы вынуждены выпекать хлеб в глиняных печах на дровах, как делали их родители 40 лет тому назад. К тому же израильская блокада стала причиной рекордных цен на базовые продукты, такие, как мука, соль и дрожжи. #Палестина #Газа #ХанЮнус #хлеб #печь #глинянаяпечь #блокадаГазы #Израиль
Жители Газы вынуждены готовить хлеб в глиняных печах на дровах / Others
22 ноября 2023 г.
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