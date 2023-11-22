Жители Газы вынуждены готовить хлеб в глиняных печах на дровах

Из-за палестинской блокады, которая спровоцировала дефицит продуктов, воды, топлива и электричества, палестинские переселенцы вынуждены выпекать хлеб в глиняных печах на дровах, как делали их родители 40 лет тому назад. К тому же израильская блокада стала причиной рекордных цен на базовые продукты, такие, как мука, соль и дрожжи. #Палестина #Газа #ХанЮнус #хлеб #печь #глинянаяпечь #блокадаГазы #Израиль