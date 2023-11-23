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Москве удалось вывести из сектора Газа 653 россиян
В общей сложности в секторе Газа за помощью обратилось около 900 граждан РФ
Москве удалось вывести из сектора Газа 653 россиян
Фото: AA / Others
23 ноября 2023 г.

Российский МИД сообщил, что удалось вывести из сектора Газа 653 из около 900 обратившихся за помощью граждан РФ. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД сообщении.

«22 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа — 28 россиян и палестинцев (членов семей)», — сообщили в ведомстве. В документе указывается, что «через погранпереход “Рафах” в Египет вышли еще 82 человека».

«Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека», — указали в МИД.

В ведомстве отметили «содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий».

«Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта», — заключили в МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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