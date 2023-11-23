Бывший чиновник Совета национальной безопасности администрации 44-го президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц был арестован после того, как серия видеороликов, широко разошедшихся в социальных сетях, показала, что он использует исламофобские выражения в адрес мусульманина, сотрудника кафе халяльной еды в Нью-Йорке.

Бывший чиновник подозревается в преступлении на почве расовой ненависти, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на американские СМИ.

В видеороликах, опубликованных на минувшей неделе, Селдовиц высмеивает ислам, насмехается над торговцем-египтянином по поводу его статуса гражданства, обвиняет его в поддержке ХАМАС. Консалтинговая фирма, где работал Селдовиц в последнее время, разорвала с ним контракт и сообщила, что предоставит уличному торговцу бесплатные услуги адвоката.

По данным Совета по американо-исламским отношениям, видео появились в тот момент, когда в США наблюдается беспрецедентный рост числа зарегистрированных инцидентов, связанных с антиарабской и антимусульманской предвзятостью, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

64-летний Селдовиц также работал заместителем директора управления по делам стран Ближнего Востока в госдепартаменте США.

Это не первый громкий случай исламофобии в США за последние недели. Как писал TRT на русском, в середине октября 71-летний Джозеф Чуба убил 6-летнего палестинского беженца на почве ненависти. Преступник нанес ребенку 26 ножевых ранений.