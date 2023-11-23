ПОЛИТИКА
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Израиль нанес авиаудар по школе, где находились беженцы
Израильские войска нанесли авиаудар по школе Шифа Омар в Рафахе, которую переселенцы из других районов сектора Газа использовали в качестве убежища. По данным правительства Газы, с 7 октября в эксклаве в результате израильских атак погибли больше 14,5 тыс. человек. #trtнарусском #палестина #школа #газа #секторгаза #рафах #школа #палестинскаяшкола #шифомар #беженцы #палестинцы #переселенцы #авиаудар #убежище #израиль #атакаизраиля #palestine #gaza #trtrussian
ииьти / Others
23 ноября 2023 г.
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