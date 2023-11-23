Группа демонстрантов из Палестинского комитета Норвегии заблокировала вход в Центральный банк страны, требуя эмбарго на поставки оружия Израилю. Активисты считают, что управляющий Нефтяным фондом банк «способствуют военным преступлениям в секторе Газа».

«Палестинский комитет заблокировал вход в Центральный банк Норвегии в четверг утром, чтобы привлечь внимание к инвестициям Нефтяного фонда в оружейную промышленность, которые приносят деньги или способствуют военным преступлениям в секторе Газа», — говорится в сообщении комитета.

Как отмечается в релизе, Нефтяной фонд инвестирует в «международную оружейную промышленность, которая снабжает Израиль вооружением».

Кроме того, фонд владеет пакетами акций в таких компаниях, как Raytheon (RTX), General Electric, General Dynamics, L3Harris, Thales и Rheinmetal. Эти производители, утверждают в комитете, «сотрудничают с израильскими производителями оружия».

«Мы требуем эмбарго на поставки оружия Израилю. Это должно быть отражено в инвестициях Норвегии через Нефтяной фонд», — приводятся в релизе слова Кьелля Стефансена, одного из сотрудников Палестинского комитета Норвегии.

Как писал TRT на русском, в Европе набирают обороты протесты против оккупации сектора Газа. Тысячи протестующих собираются на улицах крупных европейских городов в знак солидарности с палестинцами, которые продолжают сталкиваться с кровопролитным израильским вторжением в Газу.