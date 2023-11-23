В 2025 году 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО пройдет в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«‎‎Проходящая во французской столице 42-я сессия Генассамблеи поддержала предложение Узбекистана о проведении следующей, 43-й сессии в 2025 году в городе Самарканде и приняла соответствующее решение», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство отмечает: «‎‎впервые за более чем 40 лет сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО пройдет за пределами Парижа».

Пресс-служба президента республики Шавката Мирзиёева уточняет: политик поблагодарил всех партнеров страны за поддержку исторического решения о проведении конференции ЮНЕСКО в древнем Самарканде в 2025 году.

«‎‎Уверен, что это важное глобальное мероприятие, которое впервые состоится в нашем регионе, позволит еще раз продемонстрировать мировой общественности огромный цивилизационный потенциал Узбекистана и государств Центральной Азии», — заявил Мирзиёев.

Президент подчеркнул: «‎Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне‎».

ЮНЕСКО — специальное агентство ООН по культуре, основано в ноябре 1945 года. Штаб-квартира организации расположена в Париже. В состав организации входят 193 государства мира.

В 1993 году Узбекистан стал полноправным членом ЮНЕСКО, в 1996 году в Ташкенте было открыто представительство организации.

В Узбекистане находится свыше 30 объектов материального и нематериального наследия из списка ЮНЕСКО, включая исторические центры Самарканда, Бухары и Шахрисабза, Ичан-кала в Хиве, махалли Ташкента и др.