В Нидерландах по итогам выборов к власти может прийти ультраправое правительство во главе с радикальным политиком Гертом Вилдерсом. По данным экзитпола Ipsos, правая партия PVV получила 35 мест в парламенте, уверенно выиграв выборы: правоцентристский блок получил 23 места, а левый блок — 26.

Хотя глава PVV одержал победу на выборах, пока неясно, сможет ли он заручиться необходимой поддержкой для достаточно широкой коалиции, чтобы сформировать работоспособное правительство. Лидеры трех других ведущих партий заявили, что не войдут в коалицию, возглавляемую PVV.

Если результаты подтвердятся, победа Вилдерса будет означать резкий сдвиг Нидерландов вправо и смену политического курса. Ранее PVV пообещала провести референдум о членстве страны в Евросоюзе по аналогии с Великобританией, которая провела Брекзит. Издание Economist отмечает: победа Вилдерса может привести к «конституционному тупику» в пятой по величине экономике ЕС.

Исламофоб у власти

Иммиграция была ключевой темой кампании Вилдерса. Политик занял максимально жесткую позицию, предлагая такие меры, как закрытие границ и депортацию иммигрантов. Именно такая риторика, похоже, нашла отклик у голландских избирателей.

Вилдерс известен как «голландский Трамп» из-за резких высказываний против иммигрантов и мусульман. Радикальный политик построил карьеру на своей самопровозглашенной миссии остановить то, что он называет «исламским вторжением» на Запад.

В 2016 году глава PVV назвал марокканских иммигрантов в Нидерландах «отбросами». Его признали виновным в дискриминации и выписали штраф.

Вилдерс также планировал организовать конкурсы карикатур на Пророка Мухаммада. Его действия вызвали гнев в мусульманской общине Европы, ряд стран объявили Вилдерса персоной нон-грата.

Политик также сравнил Коран с «Майн кампф» Адольфа Гитлера, заявив, что обе книги должны быть запрещены.

Во время предвыборной кампании он постарался смягчить риторику, заявив, что может «‎убрать некоторые из своих наиболее резких взглядов на ислам в морозилку».

Вилдерс также подчеркнул, что будет премьер-министром для всех, «независимо от их религии, происхождения, пола или чего-то еще». Политик настаивает, что сосредоточится на решении экономических проблем Нидерландов. По его словам, кризис стоимости жизни более важный приоритет, нежели борьба с иммиграцией.

В центре программы партии — борьба с исламом

Как отмечают представители оппозиционных партий центра и левого крыла, манифест PVV содержит не экономическую программу. Центральным в нем называется именно борьба с притоком беженцев и исламом.

«Люди, ищущие убежища, наслаждаются восхитительными бесплатными шведскими столами на круизных лайнерах, в то время как голландским семьям приходится сокращать расходы на продукты», — говорится в программе PVV.

Также партия предлагает запретить исламские школы, Коран и мечети. Ношение платков будет запрещено в правительственных зданиях.

«Нидерланды не исламская страна», — заявлял не раз Вилдерс. На протяжении всей своей политической карьеры политик зарекомендовал себя как расист благодаря своим многочисленным антиисламским высказываниям.

При этом Вилдерс открыто поддерживает Израиль и, в частности, заявил, что одним из первых его шагов на посту премьера станет перенос голландского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.