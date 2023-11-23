ПОЛИТИКА
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Момент реанимации младенца в больнице Газы
Несколько палестинских младенцев и детей, которых перевели в больницу Камаль Адван в городе Бейт-Лахия на севере Газы, умерли из-за отсутствия кислорода, лекарств и электричества. По данным Палестинского министерства здравоохранения, жертвами израильских атак в эксклаве с 7 октября стали не менее 6 000 детей. #trtнарусском #палестина #реанимация #израиль #бомбардировка #газа #секторгаза #младенцы #дети #палестинскиедети #больница #камальадван #бейтлахия #кислород #дефицит #преступление #palestine #gaza #trtrussian
тииьт / Others
23 ноября 2023 г.
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