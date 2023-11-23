Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир не исключил своей отставки, если война в секторе Газа не продолжится после временной гуманитарной паузы.

По словам ультраправого политика, в этом случае «ему нечего будет делать в правительстве».

Он напомнил про заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в котором тот обещал продолжать войну.

Ранее Бен-Гвир подверг критике в своем аккаунте в соцести X договоренность между Израилем и ХАМАС, предусматривающую обмен пленными.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг. Однако затем Израиль перенес начало перемирия в секторе Газа и обмен заложниками с ХАМАС на пятницу.