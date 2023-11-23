Немецкая полиция провела рейды по всей стране в рамках борьбе с деятельностью групп лиц и отдельных индивидов, поддерживающих ХАМАС. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на власти ФРГ.

Министерство внутренних дел заявило, что операция была нацелена на членов и сторонников ХАМАС и Самидун (Сеть солидарности палестинских заключенных) — двух организаций, запрещенных в Германии.

«Запретом ХАМАС и Самидуна в Германии мы послали четкий сигнал о том, что мы не потерпим никакого прославления или поддержки варварского террора ХАМАС против Израиля», — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер.

По словам властей, рано утром полиция провела рейды на 15 объектах недвижимости в пяти федеральных землях. По данным МВД ФРГ, ХАМАС насчитывает в Германии около 450 членов, и их деятельность в основном была сосредоточена на пропаганде и сборе средств.

«Члены и сторонники ХАМАС в Германии также пытаются влиять на политический и социальный дискурс. На сегодняшний день никаких насильственных действий со стороны ХАМАС в Германии не было», — заявили в министерстве.

Как писал TRT на русском, в середине октября Германия открыла кампанию по депортации сторонников ХАМАС. Берлин пообещал, что его аппарат безопасности задействует «все законные возможности» для выдворения сторонников палестинского движения ХАМАС с территории Германии в ответ на обострение боевых действий.