Турция избрана членом Комитета всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на срок 2023-2027 годов. Выборы членов комитета прошли 22 ноября на 24-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции о всемирном наследии, проходящей в Париже.

Турция получила наибольшее количество голосов — 137 — в своей категории.

По данным МИД Турции, республика ранее дважды участвовала в работе Комитета всемирного наследия в 1983-1989 и 2013-2017 годах. Министерство подчеркнуло: Турция «стремится использовать свой опыт и знания, которые она накопила в области управления и защиты 21 объекта всемирного наследия, которые представляют все цивилизации, существовавшие в Анатолии со времен неолита, в своей международной работе в качестве члена Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО».

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отвечает за продвижение культурных и природных памятников, обладающих универсальными ценностями, которые считаются общим наследием всего человечества. Также орган управляет работой, связанной со Списком всемирного наследия — в этом списке зарегистрирован 21 объект из Турции.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в течение четырех лет Анкара будет иметь право голоса в процессе принятия решений по кандидатам для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.