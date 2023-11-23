ПОЛИТИКА
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Экс-советник Обамы оскорбил продавца-мусульманина
Бывший чиновник Госдепартамента США и советник администрации Обамы Стюарт Селдовиц оскорбил продавца халяльной еды в Нью-Йорке антимусульманскими и расистскими комментариями, включая насмешки над погибшими в Газе детьми. #trtнарусском #палестина #селдовиц #обама #израиль #мусульманин #ислам #газа #секторгаза #демкриминация #оскорбление #чиновник #халяль #халяльнаяеда #ньюйорк #расизм #исламофобия #насмешка #дети #trtrussian
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23 ноября 2023 г.
Истории
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