Правительство Германии оказалось в сложной ситуации: власти вторую неделю не могут договориться о бюджете на следующий год, при этом Берлин решил, что продолжит инвестировать в четырехлетний бюджетный пакет ЕС для Украины в размере €50 млрд. Это произойдет несмотря на заморозку почти всех бюджетных ассигнований.

Сейчас канцлеру Олафу Шольцу нужно будет решить, какому направлению политики отдать приоритет: помогать Украине или спасать немецкую экономику и вкладываться в программы Еврокомиссии.

21 ноября Германия заморозила государственные расходы на оставшуюся часть года после того, как суд объявил планы правительства по расходам неконституционными. Суд посчитал неправомерным перераспределение старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд, предназначавшиеся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты.

Споры по поводу бюджета нанесли удар по восстановлению страны после пандемии и прошлогоднего энергокризиса, а также привели к тому, что Берлину пришлось сокращать расходные программы на уменьшение выбросов углекислого газа.

После заморозки большей части ассигнований Германия находится в затруднительном положении. Правительство должно решить, какому направлению политики — усилению коллективной обороны Европы и поддержке Украины или спасению собственной экономики, в частности, через снижение стоимости энергоносителей и инфляции — отдать приоритет в условиях ограниченного бюджета.