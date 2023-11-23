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Исроэль Довид Вайс: мусульмане помогли еврееям во время инквизиции
Исторически сложилось, что именно мусульманские страны предоставляли убежище евреям во время инквизиции и крестовых походов, рассказал TRT раввин Исроэль Довид Вайс из Иудейского религиозного движения Нетурей карто. По его словам, появление сионизма «преступает законы Торы». #trtнарусском #мусульмане #раввин #евреи #палестина #израиль #инквизиция #мусульманскиестраны #убежище #крестовойпоход #война #иудеи #нетурейкарто #сионизм #тора #газа #trtrussian
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23 ноября 2023 г.
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