Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблемные вопросы следует решать путем переговоров, а не организовывать демарши. Так он прокомментировал отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, который прошел 23 ноября.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины», — цитирует его агентство ТАСС.

Президент Беларуси сообщил, что во время встречи лидеров стран ОДКБ в узком составе обсуждались ситуация на Кавказе «и некоторая неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (речь об Армении — прим. TRT на русском)».

«Мы выразили определенное мнение и пожелание, что в Питере в основном [будет] экономическое мероприятие и мы увидим наших армянских друзей», — отметил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль сожалеет, что никого от Армении не было на саммите ОДКБ в Минске. «Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу», — сказал он.

Песков отметил, что на повестке дня саммита заявлен «так называемый армянский фактор» и обмен мнениями по этому вопросу. «Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие», — заключил пресс-секретарь.

В свою очередь, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что речь о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности на данный момент не идет. «Работа армянской стороны в организации продолжается, многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме», — добавил он.

Как писал TRT на русском, накануне саммита в Минске ситуацию вокруг Еревана прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, полемика властей Еревана вокруг возможного выхода Армении из ОДКБ является попыткой спихнуть ответственность за собственные просчеты и найти виновных в сложившейся ситуации.