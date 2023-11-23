23 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Каковы условия перемирия между Израилем и ХАМАС?
ХАМАС и Израиль договорились о краткосрочном перемирии после шести недель беспощадных израильских бомбардировок палестинского сектора Газа и свыше 14,5 тыс. убитых мирных граждан. Вот что известно об условиях 4-дневного прекращения огня. #trtнарусском #палестина #израиль #перемирие #война #бомбардировка #договоренности #газа #секторгаза #авиаудар #хамас #катар #пленные #заложники #palestine #gaza #trtrussian
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