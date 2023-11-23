В Минске состоялся саммит ОДКБ. Участие приняли президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, а также Беларуси. Из глав, входящих в блок шести государств, не было только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидеры ОДКБ обсудили вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе совершенствование системы коллективной безопасности, международные и региональные проблемы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что саммит способствует наращиванию усилий по обороне и безопасности» стран-участниц.

Сессию Совета коллективной безопасности провели сначала в узком составе, а затем – в виде пленарного заседания.

О председательстве Беларуси

Нынешнее заседание Совета коллективной безопасности фактически завершает белорусское председательство в организации, напомнил президент страны Александр Лукашенко. Беларусь передаст функции председателя Казахстану 31 декабря 2023 года.

«На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств-членов ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений», — сказал он, подчеркнув, что все поставленные задачи белорусской стороны были выполнены.

По его словам, ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и евразийского региона в целом.

Предложения Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой наращивать взаимодействие ОДКБ с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул необходимость сотрудничества организации с заинтересованными сторонами и международными организациями в сфере безопасности: «Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года».

Токаев также высказался по поводу ситуации в секторе Газа, который с 7 октября подвергается массированным атакам Израиля. Он выразил сожаление, что в результате этого конфликта страдает мирное население, в том числе дети. Чтобы помочь гражданскому населению, власти страны перевели $1 млн в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

«События вокруг сектора Газа поделили мировое сообщество, как минимум, на два лагеря. Нужно остановиться, пока пожар войны не опалил все страны и континенты», — сказал Токаев.

О террористических угрозах

Россия и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нами совместно реализовывался комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. В фокусе его внимания — предотвращение угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечение радиационной, химической и медицинской защиты», — заявил российский лидер.

Он отметил, что последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, в частности, было продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан государств-членов объединения для участия в деятельности международных террористических группировок.

Позиция Кыргызстана по израильско-палестинскому конфликту

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке и гуманитарный кризис в секторе Газа вызывают сильное беспокойство.

«Призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН на основе принципа «двух государств», — сказал он.

Жапаров также отметил, что Бишкек заинтересован, чтобы ситуация в Афганистане была стабильной, и всецело поддерживает все многосторонние переговорные процессы по урегулированию ситуации в этой стране.

«Кыргызская сторона приветствует прилагаемые усилия временного правительства Афганистана и поддерживает его стремление исполнить взятые на себя перед международным сообществом обязательства», — подчеркнул президент страны.

Итоги саммита

Главы государств ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — заявил на пленарном заседании генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

В том числе утверждена декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая должна подчеркнуть основные принципы работы организации. В документе содержится позиция объединения по актуальным проблемам международной безопасности.

Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане. «Предлагается рассмотреть проект протокольного решения о председательстве в организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую планируют провести в четвертом квартале 2024 года в городе Астане», — заявил генсек на саммите ОДКБ в расширенном составе в Минске.