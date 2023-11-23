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Число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи
Ранения получили более 36 тысяч человек
Число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи
Израиль наносит удары по сектору Газа / Others
23 ноября 2023 г.

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября возросло до 14 854 человек, среди них более 6 150 детей и 4000 женщин. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на информационный центр правительства Газы.

Отмечается, что более 36 000 человек получили ранения различной степени тяжести, 75% из них — дети и женщины. Число без вести пропавших превысило 7 000 человек, их тела могут находиться под завалами разрушенных зданий.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с движением ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг, но по инициативе Израиля гуманитарное прекращение огня было отложено на 24 ноября.

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