ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Журналист Anadolu остается в секторе Газа несмотря на ранение
Пострадавший при израильском ударе внештатный оператор агентства Anadolu продолжит освещать события в секторе Газа
Журналист Anadolu остается в секторе Газа несмотря на ранение
Сектор Газа / Others
23 ноября 2023 г.

Палестинец Мустасир аль-Савваф — один из немногих журналистов, который продолжает работу в секторе Газа. 18 ноября в результате израильских бомбардировок умерли 47 человек. Среди погибших: родители, два брата и племенники аль-Саввафа.

У репортера поврежден правый глаз и травмированы различные части лица. Но из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе он не может получить надлежащую медицинскую помощь.

«В результате обстрела у меня был поврежден правый глаз. Я не смог найти врача, который бы меня вылечил. В настоящее время я лечусь самостоятельно, следуя рекомендациям врачей, с которыми общаюсь через Интернет. Мое ранение не опасно для жизни, но мне необходимо лечение у офтальмолога», — цитирует его Anadolu.

Он подчеркнул, что не покинет Газу и продолжит выполнять свою работу, несмотря на все риски.

«Я останусь здесь. Несмотря ни на что, до последнего вздоха продолжу выполнять свою работу и отсылать кадры, сделанные в секторе Газа. То, что с нами сотворили оккупанты, не помешает нам продолжать нашу работу», — сказал Мустасир аль-Савваф.

В результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября погибли 60 журналистов, сообщили в Медиа-офисе палестинского правительства в Газе 19 ноября. Среди погибших журналистов — 4 женщины.

В заявлении говорится, что некоторые из погибших представителей СМИ подверглись непосредственному обстрелу ракет израильской армии, а некоторые из них погибли вместе со своими семьями в результате разрушения их домов при авиаударах.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us