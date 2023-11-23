Палестинец Мустасир аль-Савваф — один из немногих журналистов, который продолжает работу в секторе Газа. 18 ноября в результате израильских бомбардировок умерли 47 человек. Среди погибших: родители, два брата и племенники аль-Саввафа.

У репортера поврежден правый глаз и травмированы различные части лица. Но из-за катастрофической гуманитарной ситуации в Газе он не может получить надлежащую медицинскую помощь.

«В результате обстрела у меня был поврежден правый глаз. Я не смог найти врача, который бы меня вылечил. В настоящее время я лечусь самостоятельно, следуя рекомендациям врачей, с которыми общаюсь через Интернет. Мое ранение не опасно для жизни, но мне необходимо лечение у офтальмолога», — цитирует его Anadolu.

Он подчеркнул, что не покинет Газу и продолжит выполнять свою работу, несмотря на все риски.

«Я останусь здесь. Несмотря ни на что, до последнего вздоха продолжу выполнять свою работу и отсылать кадры, сделанные в секторе Газа. То, что с нами сотворили оккупанты, не помешает нам продолжать нашу работу», — сказал Мустасир аль-Савваф.

В результате израильских атак на сектор Газа с 7 октября погибли 60 журналистов, сообщили в Медиа-офисе палестинского правительства в Газе 19 ноября. Среди погибших журналистов — 4 женщины.

В заявлении говорится, что некоторые из погибших представителей СМИ подверглись непосредственному обстрелу ракет израильской армии, а некоторые из них погибли вместе со своими семьями в результате разрушения их домов при авиаударах.