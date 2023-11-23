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Лондон и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Союзники по НАТО намерены укрепить сотрудничество для большей стабильности, безопасности и процветания обеих стран. Об этом сообщает оборонное ведомство Великобритании
Лондон и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Министры обороны Турции и Великобритании / Others
23 ноября 2023 г.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс встретился в Анкаре с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны обсудили вопросы обороны и безопасности.

«Турция находится на перекрестке трех континентов, и во время такой глобальной нестабильности ее влияние нельзя недооценивать», — подчеркнул британский министр.

По его словам, подписанное соглашение будет способствовать развитию отношений между Турцией и Великобританией, а также «укрепит сотрудничество стран в сфере обороны и безопасности».

«Это создаст основу для более тесной работы по осуществлению дополнительных мероприятий, которые принесут пользу безопасности и процветанию обеих стран и, таким образом, укрепят национальную, региональную и международную безопасность», — говорится в заявлении министерства.

В рамках документа предусмотрена возможность проведения совместных учений в Средиземноморье, а также изучение возможностей поддержки безопасности вокруг Северной Африки и Ближнего Востока.

Помимо обсуждения необходимости деэскалации на Ближнем Востоке, Шаппс поблагодарил Яшара Гюлера за усилия в Турции в вопросе поставок украинского зерна в страны, которые «в нем больше всего нуждаются».

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