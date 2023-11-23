На данный момент на финских границах работают 10 сотрудников Frontex, говорится в заявлении агентства.

Прибытие первой группы ожидается 29 ноября. В их число войдут сотрудники пограничного надзора, службы поддержки регистрации мигрантов, эксперты по документам и переводчики.

«Поддержка Frontex Финляндии выходит за рамки логистики. Это демонстрация единой позиции Европейского союза в борьбе с гибридными вызовами, затрагивающими одного из его членов», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Frontex Ханса Лейтенса.

Такая быстрая мобилизация ресурсов отражает важную роль Frontex в обеспечении безопасности европейских границ, демонстрируя его способность адаптироваться и быстро реагировать на возникающие потребности государств-членов, говорится в публикации.

«Участие Frontex в этой ситуации сосредоточено не только на мерах по обеспечению безопасности границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу», — подчеркивается в заявлении.

С 25 ноября Финляндия закрыла почти все КПП на границе с Россией. Сейчас открыт только один пункт — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта», Мурманская область). Ограничение действует как минимум до 23 декабря. Власти Финляндии объяснили эти меры ростом числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые запрашивают убежища.