ПОЛИТИКА
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Эрдоган посетил премьеру фильма TRT, посвященного погибшей учительнице
Фильм рассказывает о 22-летней учительнице Шенай Айбюке Ялчын, которая была убита террористами РПК 9 июня 2017 года в провинции Батман на юго-востоке страны
Эрдоган посетил премьеру фильма TRT, посвященного погибшей учительнице
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
23 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили премьеру фильма, который посвящен преподавательнице музыки Шенай Айбюке Ялчын. Шесть лет назад девушка подверглась нападению террористов РПК по дороге из школы домой.

На показе фильма также присутствовали близкие и родственники погибшей учительницы. Они подарили президенту Турции музыкальный инструмент — багламу, на которой играла Шенай Айбюке Ялчын.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи также преподнес подарок первой леди Турции Эмине Эрдоган в виде миниатюрной багламы.

«Мы с милосердием и благодарностью чтим память нашей дочери Айбуке и всех наших учителей-мучеников, которые считали каждое место, где развевается наш флаг, своей родиной и усердно трудились для своих учеников и страны», — написала первая леди Турции на своей странице в соцсети X (Twitter).

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