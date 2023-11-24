По условиям соглашения перемирие началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября. Предполагается, что за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников.

В свою очередь, Израиль отпустит 150 палестинских заключенных. Обмен будет проходить поэтапно, первую группу людей освободят 24 ноября в 16:00 по местному времени.

Кроме того, Израиль приостановит полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также должен ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным ООН, 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа после начала конфликта 7 октября.

Как сообщает информационный центр правительства Газы, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 14 854 человек, среди них более 6 150 детей и 4000 женщин.

С начала конфликта более 36 000 человек получили ранения различной степени тяжести, 75% из них — дети и женщины. Число без вести пропавших превысило 7 000 человек, их тела могут находиться под завалами разрушенных зданий.