Представитель больницы мучеников Аль-Акса Халил аль-Дакран сообщил, что нехватка топлива угрожает жизни десятков пациентов. Медицинское учреждение уже переполнено. Раненые палестинцы вынуждены лежать в коридоре, чтобы получить помощь. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Он также подчеркнул, что израильские военные препятствуют транспортировке раненых в больницы. «Здесь нет безопасного места. Израильская оккупация нацелена на все в секторе Газа», — приводит слова аль-Дакрана телеканала Al Mayadeen.

Представитель медицинского учреждения указал, что 200 грузовиков с медикаментами в сутки не хватает для больниц Газы, этот объем поставляемой помощи «не удовлетворяет потребности даже на один день».

Также в регионе чувствуется острая нехватка полевых госпиталей с отделениями интенсивной терапии, поскольку количество раненых растет каждый день в связи с непрекращающейся израильской агрессией.

Как сообщает информационный центр правительства Газы, с начала конфликта 7 октября число жертв в секторе Газа возросло до 14 854 человек, среди них более 6 150 детей.

Кроме того, более 36 000 человек получили ранения различной степени тяжести, 75% из них — дети и женщины. Число без вести пропавших превысило 7 000 человек, их тела могут находиться под завалами разрушенных зданий.