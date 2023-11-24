ПОЛИТИКА
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Палестинская девочка потеряла всю семью во время авиаудара
«За один день я потеряла всех». Единственная выжившая среди всех членов своей семьи, палестинская девочка в секторе Газа находится под наблюдением врачей в местной больнице. «За один день я потеряла всех». Единственная выжившая среди всех членов своей семьи, палестинская девочка в секторе Газа находится под наблюдением врачей в местной больнице. #trtнарусском #палестина #девочка #израиль #газа #палестинцы #секторгаза #война #бомбардировка #семья #потерясемьи #авиаудар #горе #палестинцы #больница #palestine #gaza #trtrussian
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24 ноября 2023 г.
Истории
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