Палестинская девочка потеряла всю семью во время авиаудара

«За один день я потеряла всех». Единственная выжившая среди всех членов своей семьи, палестинская девочка в секторе Газа находится под наблюдением врачей в местной больнице. «За один день я потеряла всех». Единственная выжившая среди всех членов своей семьи, палестинская девочка в секторе Газа находится под наблюдением врачей в местной больнице. #trtнарусском #палестина #девочка #израиль #газа #палестинцы #секторгаза #война #бомбардировка #семья #потерясемьи #авиаудар #горе #палестинцы #больница #palestine #gaza #trtrussian