Некоторые страны, особенно США, поддерживают террористическую организацию РПК, чтобы бороться с ДАЕШ, отметил глава внешнеполитического ведомства Турции. По его словам, подобные действия являются серьезной стратегической ошибкой.

«В этом отношении мы предпринимаем все шаги и меры, которые укрепят нашу национальную безопасность», — сказал министр.

Наиболее популярный метод ведения гибридных конфликтов — дезинформация. Управление по коммуникациям администрации президента Турции успешно борется с подобными действиями, в том числе направленными против Анкары, подчеркнул Фидан

По его словам, Анкара обнаружила два вида дезинформации, которая используется, чтобы скрыть израильские преступления в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Во-первых, это пристрастная позиция многих западных СМИ, которые игнорируют страдания, которым подвергаются палестинцы. Второй момент — дезинформационная политика Израиля, которая не ограничивается событиями 7 октября, пояснил глава внешнеполитического ведомства Турции.

«Вот почему они стреляют в больницы и перекладывают вину на других. Основная цель этого сценария, придуманного Израилем, сделать невозможным решение о создании двух государств», — заявил Хакан Фидан.