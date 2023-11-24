Жители сектора Газа, спасавшиеся от израильских бомбардировок в лагерях для беженцев, возвращаются в южные и центральные районы региона, чтобы найти своих родственников и проверить оставленные ими дома.

Палестинцы, которые жили на севере Газы, до сих пор не имеют возможности вернуться в родные места. Ранее израильские военные выпустили соответствующее предупреждение: «Война еще не закончена. Гуманитарная пауза носит временный характер. Северная часть сектора Газа является опасной зоной боевых действий и передвигаться на север запрещено. В целях вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге».

Как писал TRT на русском, по условиям соглашения перемирие между Израилем и ХАМАС началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября.

Предполагается, что за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников. В свою очередь, Израиль отпустит 150 палестинских заключенных. Обмен будет проходить поэтапно, первую группу людей освободят 24 ноября в 16:00 по местному времени.

Кроме того, Израиль приостановит полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также должен ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.