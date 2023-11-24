Израиль убивает журналистов, пытающихся рассказать миру о трагедии в Газе. Об этом 24 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам «Международного саммита стратегических коммуникаций», организованного Управлением коммуникаций.

Президент в своем послании отметил: «более 60 журналистов погибли в результате атак Израиля».

«‎‎В этом году мы организуем наш саммит в болезненный период, когда рядом с нами ощущается неописуемая боль. С 7 октября в секторе Газа происходит огромная жестокость и резня, в ходе которой было растоптано все, что ценно для человечества. Израиль намеренно нападает на гражданских лиц, причем он не ограничивается детьми и женщинами. Израиль также убивает журналистов, которые, несмотря на все трудности, пытаются сообщить миру о гуманитарной трагедии в секторе Газа», — заявил Эрдоган.

«Глобальная система проходит очень трудное испытание»

Турецкий лидер также подчеркнул: «‎‎Израиль явно совершил военное преступление, отключив электричество, воду, топливо и еду. Страна пытается помешать жителям Газы сообщить о притеснениях, прекратив их связь с внешним миром».

«‎К сожалению, международные организации и глобальная система сталкиваются с очень тяжелым испытанием перед лицом этой жестокости. Совбез ООН, отвечающий за обеспечение глобального мира и стабильности, остался совершенно нефункциональным в этом процессе‎»‎, — отметил Эрдоган.

«‎‎Еще одной ситуацией, которая огорчила нас не меньше, чем гибель детей в результате кризиса в Газе, стали предвзятые публикации международных СМИ. Многие медиа, ссылаясь на инцидент 7 октября, проигнорировали военные преступления и преступления против человечности, совершенные Израилем в секторе Газа‎»‎, — констатировал президент Турции.

«‎‎Это отношение не изменилось даже после убийства их коллег-журналистов израильскими силами. Я считаю, что такое беспринципное отношение глубоко ранит не только семьи погибших журналистов, но и все журналистское сообщество», — подчеркнул Эрдоган.

«Представители турецкой прессы проявили смелую позицию в этом процессе»

Президент также отметил: «‎‎мы с первого дня поддерживали народ Газы против израильского угнетения, мы также не допустили пропагандистской войны Израиля, направленной на уничтожение или искажение истины».

«‎‎Мы разоблачили более 100 заведомо ложных новостей и раскрыли правду через наш Центр по борьбе с дезинформацией. Наше Управление коммуникаций, канал TRT и агентство «‎Анадолу»‎ выполнили свои обязательства. Представители турецкой прессы, которые ежеминутно освещали ситуацию на местах, проявили в этом процессе поистине мужественную позицию. Я хотел бы от всей души поздравить всех журналистов, отстаивающих правду, независимо от того, местные они или иностранные», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«‎‎Самый важный вопрос, о котором напоминают нам недавние важные события, особенно в секторе Газа, — это важность стратегических коммуникаций. Мы вместе видели и видим, что война, конфликт, нападение и оборона происходят не только на передовой», — подчеркнул президент.

Глава Турции уточнил: «‎‎нам необходимо коллективно бороться с разрушительными последствиями дезинформации, которая развращает демократию и наносит ущерб правам и свободам личности».