СПЕКА создана ООН в 1998 году. Программа является экономической платформой, стимулирующей устойчивое развитие экономики в странах Центральной Азии и укрепление их взаимосвязей. В нее входят Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Целью программы является поддержка развития сотрудничества между государствами-членами и интеграции в мировую экономику.

В настоящее время председателем в СПЕКА является Азербайджан. В ходе своего обращения к участникам встречи президент страны Ильхам Алиев отметил, что страны-участницы платформы давно и эффективно сотрудничают, но саммит в таком формате проводится впервые.

«Когда создавалась СПЕКА, страны-члены ещё делали свои первые шаги как независимые государства. Перед нами стояли многочисленные проблемы и вызовы. За последние 25 лет основные вызовы остались позади, мы укрепили наш государственный суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом отношении», — сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что есть еще один фактор, объединяющий страны, и это политическая стабильность: «Если нет стабильности, то ни о каком экономическом развитии не может быть и речи. Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов».

Ильхам Алиев также отметил стремительное экономическое развитие Азербайджана за последние 20 лет: «ВВП Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета выросли более чем в 30 раз, а внешнеторговый оборот более чем в 10 раз». Сильная экономика Азербайджана, по словам Алиева, позволяет руководству страны проводить независимый политический курс.

Он также напомнил об окончании оккупации Арменией суверенных азербайджанских земель. Сегодня на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. На первоначальном этапе планируется восстановление 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков. До конца 2026 года 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернутся в родные дома.

«В августе этого года в городе Физули состоялось открытие подаренной Узбекистаном школы имени Мирзы Улугбека на 960 ученических мест. В настоящее время в Физули строится творческий центр имени Курмангазы, подарок Казахстана, который откроется в следующем году. Еще раз выражаю признательность Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за эту братскую поддержку», — отметил Алиев.

В завершение своего выступления он выразил уверенность в том, что саммит придаст новый импульс отношениям странам СПЕКА.