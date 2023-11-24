24 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Омер Бартов: Газа переживает «предгеноцидную» ситуацию
Омер Бартов: Газа переживает «предгеноцидную» ситуацию Израильско-американский профессор исследований Холокоста и геноцида в Университете Брауна Омер Бартов рассказал TRT, почему фразы, используемые израильскими лидерами для описания Газы и палестинцев, «типичны для ситуации, предшествовавшей геноциду». #trtнарусском #газа #геноцид #предгеноцид #палестина #холокост #израиль #палестинцы #секторгаза #война #бомбардировка #профессор #бартов #авиаудар #горе #palestine #gaza #trtrussian
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