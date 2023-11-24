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Палестинские переселенцы возвращаются домой на время 4-дневного перемирия
Палестинцы, бежавшие на юг осажденного сектора Газа, возвращаются в свои дома после начала четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС. За несколько минут до вступления в силу краткосрочного прекращения огня израильские военные сбросили листовки над сектором Газа, предупреждая палестинцев, что война еще не окончена и что им не следует направляться на север. #trtнарусском #палестина #возвращение #секторгаза #дом #палестинцы #домой #беженцы #перемирие #переселенцы #хамас #израиль #огонь #trtrussian
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24 ноября 2023 г.
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