Палестинские переселенцы возвращаются домой на время 4-дневного перемирия

Палестинцы, бежавшие на юг осажденного сектора Газа, возвращаются в свои дома после начала четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС. За несколько минут до вступления в силу краткосрочного прекращения огня израильские военные сбросили листовки над сектором Газа, предупреждая палестинцев, что война еще не окончена и что им не следует направляться на север. #trtнарусском #палестина #возвращение #секторгаза #дом #палестинцы #домой #беженцы #перемирие #переселенцы #хамас #израиль #огонь #trtrussian