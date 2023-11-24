Фахреттин Алтун: «Те, кто преследовал в прошлом евреев, сегодня пытаются преследовать мусульман»

Израиль применяет методы фашистской пропаганды в своей информационной политике, заявил глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун во время речи на Международном саммите по стратегическим коммуникациям. #trtнарусском #фахреттиналтун #палестина #алтун #секторгаза #газа #евреи #мусульмане #палестинцы #иудеи #турция #преследование #фашизм #пропаганда #коммуникация #сми #информация #израиль #trtrussian