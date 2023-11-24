ПОЛИТИКА
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Эрдоган: необходимо коллективно бороться с разрушительными последствиями дезинформации
Благодаря турецкому Центру по борьбе с дезинформацией удалось разоблачить более 100 фейков со стороны Израиля. Об этом заявил президент Турции в своем видеообращении к участникам Международного саммита по стратегическим коммуникациям (Stratcom Summit’23). #trtнарусском #эрдоган #палестина #дезинформация #секторгаза #газа #израиль #фейки #палестинцы #евреи #турция #израильскиефейки #саммит #коммуникация #сми #информация #trtrussian
титбть / Others
24 ноября 2023 г.
Истории
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