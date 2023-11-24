Эрдоган: необходимо коллективно бороться с разрушительными последствиями дезинформации

Благодаря турецкому Центру по борьбе с дезинформацией удалось разоблачить более 100 фейков со стороны Израиля. Об этом заявил президент Турции в своем видеообращении к участникам Международного саммита по стратегическим коммуникациям (Stratcom Summit’23). #trtнарусском #эрдоган #палестина #дезинформация #секторгаза #газа #израиль #фейки #палестинцы #евреи #турция #израильскиефейки #саммит #коммуникация #сми #информация #trtrussian