Международный саммит стратегических коммуникаций, организованный Управлением по коммуникациям администрации президента Турции, проходит в этом году уже в третий раз.

Как заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, мероприятие позволяет обмениваться взаимным опытом и информацией со специалистами и институтами, которые ведут успешную работу в сфере стратегических коммуникаций на международном уровне.

Темой нынешнего саммита стала «Борьба с гибридным угрозами». По словам Алтуна существуют три основные концепции: стабильность, безопасность и солидарность.

Сегодня мир находится на пороге большого кризиса, считает Фахреттин Алтун. Он процитировал американского социолога и политолога Иммануила Валлерстайна: «Мне кажется, что мы бродим по темному лесу и не вполне понимаем, в каком направлении нам следует двигаться».

По словам Алтуна, современный мир сталкивается с огромным количеством вызовов и неопределённостей, таких как войны, конфликты, гуманитарные трагедии, глобальные террористические угрозы, ядерные риски, а также продовольственный, медицинский и энергетический кризисы.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции напомнил, что еще недавно весь мир пережил пандемию Covid19, после чего столкнулся с серьезным продовольственным кризисом.

«Мы не смогли создать эффективный глобальный механизм борьбы со стихийными бедствиями»

Государства и правительства многих стран пытались найти решение проблемы глобальной инфляции, которая усугубилась под влиянием пандемии, отметил Фахреттин Алтун: «Все они заметили, насколько слабыми и неэффективными оказались каналы глобального экономического сотрудничества».

Международная система не только оказалась неспособна противостоять новым кризисам, но и не смогла дать адекватную реакцию на дестабилизирующие конфликты, в которых она давно существовала, заявил Алтун. В качестве подтверждения своим словам он привел в пример сектор Газа: нападения Израиля представляют собой крайне болезненную картину и свидетельствуют о кризисе международной системы.

До этого мир так же спокойно наблюдал за кризисом в Сирии, подчеркнул Алтун: «Мы стали свидетелями того, насколько международные игроки и международные организации были беспомощны перед лицом гражданской войны и гуманитарных трагедий».

«Мы не будем аплодировать жестокости»

По словам Фахреттина Алтуна сегодня власти Израиля буквально используют методы фашистской пропаганды: «Сегодняшние фашисты в точности повторяют вчерашние методы фашистской пропаганды, а те, кто в прошлом преследовал евреев, сегодня пытаются преследовать мусульман».

Он подчеркнул, что реалии современного мира таковы, что осуждению подвергается жертва, а не угнетатель. «Мы не будем молчать о жестокости и не станем аплодировать угнетателям. Будем противостоять угнетателям всеми силами, бороться за правду и справедливость под руководством президента Турции».

Традиционные методы и инструменты неэффективны против гибридных угроз, заявил Алтун: «Нам нужно глобальное сотрудничество и опыт в области борьбы с дезинформацией». Это предполагает в том числе общественную дипломатию, гражданскую готовность, осведомленность, а также усиление координации совместных действий.

Алтун подчеркнул, что гибридные угрозы направлены на устранение границ между миром, кризисом, конфликтом и войной: «Чтобы защитить эти границы, важно, чтобы государства, международные и неправительственные организации выступали за права действовать в международном сотрудничестве и координаци».

Вместе с тем, Турция продолжит совершенствовать инструменты стратегических коммуникаций для точного и своевременного информирования граждан и всего мира через надежные источники.

Эти усилия, по словам Алтуна, будут способствовать построению более справедливого, мирного, прочного и стабильного международного общества против войн, конфликтов и угроз, которые проявляются на региональном и глобальном уровнях.