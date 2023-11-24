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Израиль открыл огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться на север Газы
Несмотря на начавшуюся с утра пятницы гуманитарную паузу, израильская армия начала стрелять по жителям Газы, желающим вернуться с юга на север сектора
Израиль открыл огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться на север Газы
фото АА / Photo: AA Archive
24 ноября 2023 г.

Израильская армия открыла огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться с юга на север сектора Газа, несмотря на начавшуюся гуманитарную паузу.

По словам очевидцев, армия Израиля открыла огонь по палестинцам, которые пытались вернуться в свои дома на севере эксклава, откуда их ранее выгнали израильские военные. Израиль в середине октября предписал всем палестинцам с севера Газы — речь идёт о 1,3 млн человек — покинуть свои дома.

Как сообщили источники агентства «Анадолу» в сфере здравоохранения Газы, в результате атаки израильских военных погиб один человек. Десятки палестинцев получили пулевые ранения, большинство — в ноги.

Раненых доставили в больницу «Мучеников Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах, уточняет издание.

Утром в 7:00 по местному времени вступила в силу четырехдневная гуманитарная пауза, достигнутая между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Гуманитарная пауза предусматривает временное прекращение атак в секторе, обмен пленными и доставку гуманитарной помощи в блокированный эксклав.

Израиль на протяжении месяца отказывался от каких-либо гуманитарных послаблений, с 8 октября правительство Биньямина Нетаньяху ввело тотальную блокаду Газы. Израиль запретил ввоз в сектор воды, продовольствия, топлива, отключил подачу электроэнергии. Международные правозащитные организации и страны мира призывали Израиль пойти на перемирие, однако Тель-Авив неоднократно отвергал любые предложения о мире.

По данным на 24 ноября, число убитых от атак Израиля в Газе превысило 14,8 тыс. человек, более 36 тыс. человек получили ранения. Еще тысячи числятся пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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