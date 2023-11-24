Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии награждения чемпионов программы инновационного развития Турции InovaLIG.

По состоянию на октябрь экспорт Турции за 12 месяцев составил $254,8 млрд, сообщил президент Турции в ходе своего выступления. Кроме того, стране удалось нарастить годовой баланс текущего счета на $7,3 млрд за последние два месяца.

«Мы хотим распространить успех, которого мы достигли в области БПЛА, на ракеты, корабли, бронетехнику, камеры, системы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьба», — рассказал турецкий лидер.

По его словам, Турция никогда не поддерживала жестокость и угнетение: «Мы не были вовлечены в геноцид и эксплуатацию, как те, кто сегодня молчит о жестокости Израиля».

«Турция — безопасный дом, где можно найти убежище в трудные времена», — подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.