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Президент Турции: мы никогда не были замечены в жестокости
Ни в один период своей истории Турция не поддерживала жестокость, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Мы не причастны к геноциду и эксплуатации, как те, кто сегодня молчит о жестокости Израиля».
Президент Турции: мы никогда не были замечены в жестокости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
24 ноября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии награждения чемпионов программы инновационного развития Турции InovaLIG.

По состоянию на октябрь экспорт Турции за 12 месяцев составил $254,8 млрд, сообщил президент Турции в ходе своего выступления. Кроме того, стране удалось нарастить годовой баланс текущего счета на $7,3 млрд за последние два месяца.

«Мы хотим распространить успех, которого мы достигли в области БПЛА, на ракеты, корабли, бронетехнику, камеры, системы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьба», — рассказал турецкий лидер.

По его словам, Турция никогда не поддерживала жестокость и угнетение: «Мы не были вовлечены в геноцид и эксплуатацию, как те, кто сегодня молчит о жестокости Израиля».

«Турция — безопасный дом, где можно найти убежище в трудные времена», — подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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