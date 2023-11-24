Хакан Фидан: «Поддержка Израиля является карт-бланшем для убийства палестинцев»

Нам нужно отказаться от простых формул, готовых клише в решении израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления на Международном саммите по стратегическим коммуникациям. #trtнарусском #хаканфидан #палестина #фидан #секторгаза #газа #евреи #поддержка #палестинцы #иудеи #турция #конфликт #мид #пропаганда #израиль #саммит #StratcomSummit23 #trtrussian