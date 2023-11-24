ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан: «Поддержка Израиля является карт-бланшем для убийства палестинцев»
Нам нужно отказаться от простых формул, готовых клише в решении израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления на Международном саммите по стратегическим коммуникациям. #trtнарусском #хаканфидан #палестина #фидан #секторгаза #газа #евреи #поддержка #палестинцы #иудеи #турция #конфликт #мид #пропаганда #израиль #саммит #StratcomSummit23 #trtrussian
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24 ноября 2023 г.
Истории
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