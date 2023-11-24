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Пленники в секторе Газа освобождены
Удерживаемые в секторе Газа пленники были освобождены и доставлены к пограничным воротам Рафах
Пленники в секторе Газа освобождены
обмен пленными / Others
24 ноября 2023 г.

Глава государственной информационной службы Египта сообщил, что начался процесс обмена пленными, который планировалось провести в рамках режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу в 08:00 утра.

В результате 13 израильских пленников, а также 12 граждан Таиланда, которые ранее приехали в Израиль на заработки, были освобождены из Газы и переданы Красному Кресту у ворот Рафах.

Ожидается также, что после того, как освобожденные приедут в Израиль, власти еврейского государства освободят 39 палестинских заключенных.

Несколько часов назад они были переведены в тюрьму Офер в городе Рамалла на Западном Берегу.

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