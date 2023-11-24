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Освобождены содержавшиеся в израильских тюрьмах 39 женщин и детей
МИД Катара подтвердил освобождение 39 женщин и детей, содержавшихся в израильских тюрьмах
Освобождены содержавшиеся в израильских тюрьмах 39 женщин и детей
освободили женщин и детей / Others
24 ноября 2023 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что 39 женщин и детей, содержавшихся в израильских тюрьмах, были освобождены в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем.

Отмечается, что израильская полиция запретила освобожденным палестинцам делать заявления для прессы.

Помимо этого, в доме людей, которых сегодня освободили, запретили проводить торжества. В частности, палестинских заключенных и членов их семей попросили не раздавать сладости на празднике.

Палестинцы, не соблюдающие эти запреты, будут оштрафованы примерно на 18 тысяч долларов.

Как писал TRT на русском, по условиям соглашения перемирие между Израилем и ХАМАС началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября. Предполагается, что за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников. В свою очередь, Израиль отпустит 150 палестинских заключенных. Обмен будет проходить поэтапно.

Кроме того, Израиль приостановит полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также должен ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

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