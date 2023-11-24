ПОЛИТИКА
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Испания допустила признание Палестинского государства
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что если Евросоюз не признает Палестинское государство, Испания примет собственное решение.
Испания допустила признание Палестинского государства
премьер-министр Испании Педро Санчес / Others
24 ноября 2023 г.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и премьер-министр Испании Педро Санчес провели переговоры в Египте. Выступая с заявлением для прессы, испанский премьер дал понять, что Мадрид в ближайшее время признает Палестинское государство.

«Пришло время для международного сообщества и Евросоюза признать Палестинское государство. Это нечто стоящее и важное. Мы должны сделать это вместе с ЕС, но если Европейский союз не признает Палестинское государство, Испания примет собственное решение», — пояснил Санчес.

До этого премьер на заседании в испанском парламенте заявил, что одним из приоритетов нового правительства будет признание Палестинского государства.

«Страдания сотен тысяч людей в Палестине просто ужасны», — подчеркнул политик.

Ранее он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что у страны есть право защищать себя, но при этом «необходимо срочно остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа».

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений испанского и бельгийского премьер-министров «на жесткую разъяснительную беседу».

Швеция стала первым членом ЕС, признавшим Палестину в 2014 году. Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Болгария, кипрско-греческая администрация Южного Кипра и Мальта сделали это еще до вступления в Евросоюз.

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