ПОЛИТИКА
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Муниципалитет Барселоны разрывает отношения с Израилем
Муниципалитет Барселоны в Испании объявил о приостановке институциональных отношений с Израилем до тех пор, пока в секторе Газа не будет установлен режим постоянного прекращения огня.
Муниципалитет Барселоны разрывает отношения с Израилем
Испания / Others
24 ноября 2023 г.

Городской совет Барселоны в Испании заявил о разрыве отношений с Израилем. Отмечается, что это продлится до тех пор, пока в соответствии с резолюциями ООН не будут гарантированы основные права палестинского народа, а также пока не будет достигнут режим постоянного прекращения огня и пока не будут освобождены все израильтяне, удерживаемые ХАМАС.

«Требуется, чтобы конфликт закончился и был установлен прочный и справедливый мир», — отметили барселонские власти.

Также отмечается, что муниципалитет Барселоны требует предотвращения колонизации и оккупации палестинских земель.

Бывший мэр города Ада Колау заявила: «Это не война, это геноцид. Каждые 10 минут в секторе Газа из-за бомбардировок погибает ребенок», — подчеркнула политик.

Как ранее сообщал TRT на русском, Испания допустила признание Палестинского государства. По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, «пришло время для международного сообщества и Евросоюза» сделать это.

Глава испанского правительства подчеркнул, что «страдания сотен тысяч людей в Палестине просто ужасны» и добавил, что если Брюссель не признает Палестинское государство, Мадрид «примет собственное решение».

Первым членом ЕС, признавшим Палестину, стала Швеция в 2014 году. Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Болгария, кипрско-греческая администрация Южного Кипра и Мальта сделали это еще до вступления в Евросоюз.

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