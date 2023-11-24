Ханан Бергуси, одна из палестинских женщин, освобожденная из израильского плена, рассказала, что не увидела бы свободу, «если бы не участники сопротивления».

«Наша свобода, наша честь зависят от их существования. Именно существование сопротивления держит нашу голову высоко поднятой», — пояснила бывшая пленница.

Женщина добавила, что другие заключенные, которые в настоящий момент находятся в израильских тюрьмах, страдают.

«На них оказывается большое давление. Они практикуют все, что унижает нас», — рассказала Бергуси, которую арестовали 4 сентября на оккупированном Западном Берегу.

Вскоре после того, как 13 израильских пленных, освобожденных палестинским движением сопротивления ХАМАС, прибыли в Израиль, 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины и 15 детей в возрасте до 18 лет, были освобождены из израильской тюрьмы Офер на оккупированном Западном Берегу.

Как писал TRT на русском, по условиям соглашения перемирие между Израилем и ХАМАС началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября. Предполагается, что за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников. В свою очередь, Израиль отпустит 150 палестинских заключенных. Обмен будет проходить поэтапно.

Кроме того, Израиль приостановит полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также должен ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.