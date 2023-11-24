Армия Израиля бросала бомбы со слезоточивым газом и применяла светошумовые гранаты в отношении палестинцев, ожидавших освобождения пленников 24 ноября. Сотни человек тогда собрались перед тюрьмой Офер в городе Рамалла на Западном Берегу, чтобы поприветствовать палестинцев, которых договорились освободить в рамках соглашения о «гуманитарной паузе в боевых действиях», достигнутого между ХАМАС и Израилем.

Отмечается, что десятки палестинцев пострадали. Помощь им была оказана помощь на месте.

Также сообщается, что в ответ в израильских военных летели камни.

Как писал TRT на русском, по условиям соглашения перемирие между Израилем и ХАМАС началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября.

Согласно договоренности, за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников. В свою очередь, Израиль освободит 150 палестинских заключенных. Обмен проходит поэтапно.

Кроме того, Израиль должен приостановить полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.