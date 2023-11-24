ПОЛИТИКА
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ЕС: Мы сожалеем о гибели многих мирных жителей в Газе
В Европейском союзе заявили, что опечалены гибелью многих мирных жителей, особенно тысяч детей и женщин, в результате атак Израиля в секторе Газа
ЕС: Мы сожалеем о гибели многих мирных жителей в Газе
ЕС / Others
24 ноября 2023 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что в Брюсселе удовлетворены началом гуманитарной паузы, в соответствии с которой предусматривается обмен пленными между двумя сторонами.

«Этот план должен быть полностью реализован и продлен на более длительный период времени», — говорится в заявлении Борреля. Европейский политик отметил, что после начала военной операции Израиля в Газе более миллиона человек покинули свои дома, поскольку им некуда было идти.

«В то же время неконтролируемая эскалация насилия со стороны поселенцев против палестинцев на Западном Берегу неприемлема», — пояснил Боррель.

Он добавил, что в ЕС «сожалеют о гибели многих мирных жителей, особенно тысяч женщин и детей.

Как писал TRT на русском, по условиям соглашения перемирие между Израилем и ХАМАС началось в 7:00 по местному времени (8:00 Анкары) 24 ноября. Согласно договоренности, за четыре дня ХАМАС отпустит 50 израильских заложников.

В свою очередь, Израиль освободит 150 палестинских заключенных. Обмен проходит поэтапно. Кроме того, Израиль должен приостановить полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов в день, а также ежедневно пропускать на территорию палестинского анклава 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

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